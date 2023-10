Nommé capitaine de l’équipe de France en mars dernier, Kylian Mbappé ne s’est pas présenté en conférence de presse lors des derniers rassemblements. Une situation qui changera à une seule condition.

Depuis quelques mois, Kylian Mbappé a pris une place encore plus importante au sein de l’équipe de France. Depuis l’annonce des retraites internationales d’Hugo LLoris et Raphaël Varane, l’attaquant du PSG a été nommé capitaine des Bleus. Et régulièrement, le porteur du brassard se présente en conférence de presse d’avant-match. Mais comme lors des deux derniers rassemblements, Kylian Mbappé ne répondra pas aux questions des médias à la veille du match Pays-Bas/ France, comptant pour les qualifications à l’Euro 2024.

Mbappé ne veut pas s’exprimer tant que la qualification à l’Euro n’est pas acquise

La dernière fois que l’international français s’était exprimé lors d’un point presse, c’était le 15 juin dernier avant la rencontre face à Gibraltar. Depuis, c’est silence radio pour le capitaine des Bleus. Et selon Le Parisien, cette situation ne changera qu’à une seule condition. En effet, l’attaquant de 24 ans ne veut pas s’exprimer devant les médias tant que la qualification pour l’Euro 2024 n’est pas mathématiquement acquise, ce qui pourrait déjà être le cas face aux Néerlandais dès ce vendredi en cas de victoire. « Lors du dernier rassemblement, début septembre, il avait expliqué à quelques-uns de ses relais tricolores que sa présence en conférence de presse brouillerait le message. » Avant le match face à l’Irlande le mois dernier, l’attaquant parisien « savait que la presse du monde entier lui aurait parlé de son contrat, de son été, du Real Madrid, de Liverpool, d’Erling Haaland éventuellement, mais jamais de la rencontre du lendemain contre les Britanniques. »

Même si l’ancien capitaine Hugo Lloris se présentait à chaque fois en conférence de presse d’avant-match, cet exercice n’a jamais été pas une obligation et Kylian Mbappé lui-même avait déjà prévenu qu’il ne se présenterait pas à toutes les conférences. Alors que sa situation avec le PSG n’a pas encore évolué, l’ancien Monégasque veut garder une concentration maximale avec les Bleus, conclut le quotidien francilien.