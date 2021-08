Le groupe avec Messi, Neymar, Mbappé

C’est un événement dans ce début de championnat et il se déroulera ce dimanche au Stade Auguste Delaune (20h45), Lionel Messi devrait faire ses grands débuts en Ligue 1 avec le PSG selon les informations de L’Équipe. Arrivé en grande pompe au début du mois d’août, l’Argentin a eu besoin de plus de deux semaines d’entrainement pour se remettre à niveau d’un point de vue physique. Reste à voir si le joueur sera prêt à démarrer cette partie. De même pour Neymar Jr, qui va pouvoir refouler les pelouses du championnat de France pour la première fois dans cette saison 2021/2022, toutefois on ne sait pas non plus si le Brésilien sera apte à figurer dans le 11 titulaire.

Enfin Kylian Mbappé, qui fait l’objet de toutes les rumeurs, est lui aussi dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino toujours d’après le quotidien sportif. Sa présence pour ce déplacement à Reims signifie qu’un potentiel départ ne serait pas imminent selon L’Équipe.