Le groupe parisien avec plus de 10 absents

Le PSG joue son premier match ce soir au Parc des Princes pour cette saison 2021/2022 face au RC Strasbourg (21h00). Une rencontre exceptionnelle puisque le stade sera plein pour la première fois en 18 mois et toutes les nouvelles recrues parisiennes seront présentées au public. On imagine bien une ovation extraordinaire du “Parc” pour Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Sergio Ramos et surtout Lionel Messi ! Mais un match sera joué derrière et les Rouge & Bleu ont un effectif décimé pour rencontrer les Strasbourgeois…

En effet le PSG a communiqué le groupe qui participera à la deuxième journée de la Ligue 1, et Mauricio devra faire sans un nombre très important de ses titulaires… Plus de dix joueurs ne seront pas présents sur la pelouse, parmi eux on retrouve Messi, Neymar, Sergio Ramos, Marquinhos, Di Maria, Donnarumma, Leandro Paredes, etc… Du très beau monde ! À noter l’absence de Layvin Kurzawa pour “choix d’entraineur” alors qu’il était récemment associé à un transfert.

Voici le groupe complet qui affrontera le RC Strasbourg : Navas, Rico, Franchi – Diallo, Kehrer, Kimpembe, Hakimi, Bitshiabu, Bitumazala – Draxler, Rafinha, Herrera, Wijnaldum, Danilo, Simons, Dina Ebimbe, Gharbi, Michut – Icardi, Mbappé, Kalimuendo, Sarabia