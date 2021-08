PSG / Strasbourg : Quel onze de départ pour Pochettino ?

Plus de 18 mois après, le PSG retrouvera un Parc des Princes plein à l’occasion de la venue du RC Strasbourg Alsace (21h sur Canal Plus Sport), pour le compte de la 2ème journée de Ligue 1. Un match qui permettra également au club de la capitale de présenter ses recrues au public (Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Lionel Messi).

Et pour ce deuxième match de championnat, Mauricio Pochettino sera une nouvelle fois privé de certains joueurs. En effet, Alexandre Letellier, Sergio Ramos, Juan Bernat, Teddy Alloh, Colin Dagba et Idrissa Gueye sont indisponibles pour ce match comme précisé par le PSG dans son point médical. De plus, l’entraîneur parisien devrait se passer de ses internationaux qui sont revenus à l’entraînement il y a une semaine. Les champions d’Europe – Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti – ainsi que les Sud-Américains – Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María et Neymar Jr – devraient encore patienter avant d’effectuer leur retour à la compétition. Enfin, Lionel Messi ne devrait pas être présent dans le groupe, après seulement deux entraînements avec sa nouvelle équipe.

Ainsi, Mauricio Pochettino devrait appeler le même groupe que lors de la victoire sur la pelouse de l’Estac (2-1) la semaine passée. Keylor Navas prendra place dans le but des Rouge & Bleu. Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo formeraient la défense parisienne. Le milieu à trois serait composé de Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira et Ander Herrera. Enfin, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Julian Draxler s’occuperaient de l’animation offensive.

XI possible du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Wijnaldum, Danilo Pereira, Herrera – Mbappé, Icardi, Draxler.

La possible feuille de match de PSG / RC Strasbourg

Deuxième journée de Ligue 1 / Samedi 14 août 2021 à 21 heures au Parc des Princes / Diffuseur : Canal Plus Sport / Arbitre : Delajod / VAR : Leonard et Miguelgorry