À quelques heures de la reprise du championnat, retour sur le groupe parisien présent à l’entraînement après cette semaine de trêve qui a fait quelques dégâts.

Les choses sérieuses reprennent avec la réception de l’OGC Nice au Parc des Princes, ce vendredi à 21h00 (Prime Video). Après deux semaines de trêve internationale, les joueurs sont de retour au Campus PSG pour prendre place à l’entraînement sous les ordres de Luis Enrique. Pour préparer au mieux le match contre les Aiglons, Lucho connaît déjà ses joueurs indisponibles. Marco Asensio (traumatisme au pied) et Fabian Ruiz (alerté par une douleur à la cuisse gauche), les deux victimes de cette trêve, rejoignent Presnel Kimpembe à l’infirmerie. Nuno Mendes ne devrait pas, lui non plus, être convoqué pour le match de demain, le Portugais poursuit sa reprise progressive avec le groupe.

🔴 Nordi Mukiele et Lee Kang-in ont bien fait leur retour à l’entraînement collectif et pourraient donc être présents dans le groupe qui affrontera l’OGC Nice 🔙 pic.twitter.com/n5hY6xsQ1C — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 14, 2023

Des retours importants

Place maintenant aux bonnes nouvelles avec le retour en forme de Kylian Mbappé. Avec un doute au-dessus de sa tête ces derniers jours après sa gêne au genou en Équipe de France, l’attaquant parisien a participé à la séance d’entraînement. Retours positifs aussi pour Kang-In Lee et Nordi Mukiele qui font leur grand retour dans la séance collective. Le Coréen et le Français pourraient refaire leur apparition dans le groupe parisien. Le dernier retour remarquable est celui d’Hugo Ekitike. Du côté des Titis, les habitués Warren Zaïre-Emery et Ethan Mbappé étaient présents.

Les joueurs présents à la séance du jour :