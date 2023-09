Actuellement en reprise après sa blessure au quadriceps, Lee Kang-In pourra bien participer aux Jeux asiatiques avec la Corée du Sud après une période d’incertitude.

Recruté contre 22M€ en provenance de Majorque, Lee Kang-In n’a pas eu le temps de montrer son talent sous le maillot parisien. Rapidement blessé dès le premier match amical face au Havre (2-0), le milieu offensif de 22 ans a aussi manqué les derniers matches du PSG en raison d’une blessure au quadriceps. S’il semble sur le retour, il fallait aussi trancher au sujet de sa participation aux Jeux asiatiques avec la Corée du Sud. Une compétition qui aura lieu en Chine du 23 septembre au 8 octobre.

Le sélectionneur sud-coréen attendait une réponse du PSG

Avant ce jeudi, le sélectionneur des Espoirs sud-coréen, Hwang Sun-hong, n’avait toujours pas reçu de réponse de la part du club parisien. Une incompréhension qu’il avait expliqué en conférence de presse, dans des propos rapportés par L’Equipe : « Le PSG devait nous donner une réponse autour du 13 septembre (mercredi). Nous n’avons toutefois reçu aucune réponse officielle à ce jour. J’ai été personnellement en contact avec Kang-in. Il souhaite nous rejoindre le plus tôt possible. Mais nos discussions avec le PSG concernant le calendrier de son arrivée ne semblent pas progresser, je suis donc déçu. »

De plus, Lee Kang-In aurait précisé à son sélectionneur qu’il était « en grande partie rétabli » pour participer à la compétition. Les Jeux asiatiques n’entrant pas dans le calendrier de la FIFA, le PSG n’est pas dans l’obligation de libérer son joueur.

« Nous sommes reconnaissants envers le PSG d’avoir pris cette décision »

[MAJ] Et finalement, la Corée du Sud a fini par obtenir une réponse du PSG. Lee Kang-In sera bien présent avec la Corée du Sud pour participer à ces Jeux asiatiques 2023 qui auront lieu du 23 septembre au 8 octobre. Le PSG a donné son feu vert et l’ancien de Majorque sera donc libéré pour ce tournoi, comme le rapporte Fabrizio Romano. Une information confirmée dans la foulée par Le Parisien et L’Equipe.

Après des discussions entre le joueur, ses conseillers et le club parisien, la décision a été actée, précise le quotidien sportif. « Nous sommes reconnaissants envers le PSG d’avoir pris cette décision », insiste-t-on dans l’entourage du joueur. Le joueur de 22 ans quittera la capitale française la semaine prochaine. Reste désormais à savoir s’il sera présent pour le match de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (19 septembre).

Pour rappel, le club parisien aura un programme chargé avec des grosses affiches en Ligue 1 (Nice, OM, Rennes) et en Ligue des champions (Dortmund et Newcastle). On rappelle aussi que Lee Kang-In est dans l’obligation de passer son service militaire obligatoire de minimum 18 mois avant l’âge de 30 ans. Mais une dérogation est accordée aux sportifs en cas de victoire finale aux Jeux d’Asie. La Corée du Sud aura à coeur de faire la passe de trois après ses victoires en 2014 et 2018.