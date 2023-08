Le groupe présent à l’entraînement avant PSG / Lens

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus 360), le PSG accueille – au Parc des Princes – le RC Lens mais devra composer sans quelques joueurs.

Pour son premier gros choc de la saison, le PSG aura à coeur d’empocher les trois points devant son public face au RC Lens. Et pour cela, Luis Enrique pourra s’appuyer sur ses deux offensifs, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, auteurs d’une entrée remarquée face au TFC (0-0). Cependant, le coach parisien devra se passer de Lee Kang-In pendant quelques semaines tandis qu’une incertitude existe autour de la présence de Gonçalo Ramos, victime d’une petite gêne musculaire tout comme Juan Bernat. À cela s’ajoutent les forfaits habituels de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, et Nordi Mukiele.

Marco Verratti toujours présent à l’entraînement

Pour le reste, Luis Enrique pourra s’appuyer sur ses joueurs cadres comme Marquinhos, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Milan Skriniar, tous présents à l’entraînement de veille de match. Victime d’un syndrome viral la semaine passée, Carlos Soler est bien apte pour cette rencontre face aux Sang & Or. À noter qu’Alexandre Letellier a effectué son retour à l’entraînement et s’est remis de son entorse du genou contractée au début de la pré-saison.

De son côté, Marco Verratti – dont l’avenir est toujours aussi incertain à moins d’une semaine de la fermeture du mercato – s’entraîne toujours avec le groupe principal. Reste à savoir s’il sera appelé pour la rencontre face aux Lensois, lui qui était absent lors des deux premières journées de Ligue 1. Enfin parmi les Titis, Warren Zaïre-Emery, Ethan Mbappé et Ismaël Gharbi étaient présents. En revanche, les joueurs du loft comme Georginio Wijnaldum et Julian Draxler s’entraînent toujours à des horaires différents dans le second groupe d’entraînement.

Les joueurs présents à l’entraînement