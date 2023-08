Le groupe présent à l’entraînement avant Toulouse / PSG

À la veille de son déplacement sur la pelouse du Toulouse FC, le PSG s’est entraîné une dernière fois au Campus PSG.

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG effectuera son premier déplacement de la saison sur la pelouse du Toulouse FC, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans quatre joueurs : Alexandre Letellier, Nordi Mukiele, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe. De son côté, Carlos Soler reste incertain en raison d’un syndrome viral.

L’entraînement débute au Campus PSG.



Kylian Mbappé avec Achraf Hakimi, Ousmane Dembele & Ismael Gharbi 🏃#TFCPSG pic.twitter.com/KfaX7BfX4N — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 18, 2023

Verratti et Bernat présents

Sous les yeux du technicien espagnol, les Parisiens ont effectué un toro géant pendant cette première partie d’entraînement ouverte aux médias. Absents du dernier groupe convoqué face au FC Lorient (0-0), Juan Bernat et Marco Verratti étaient présents à l’entraînement du jour. Reste à savoir si Luis Enrique s’appuiera sur eux en raison de leur avenir incertain chez les Rouge & Bleu. Mais le coach parisien aura surtout deux renforts de choix avec les présences de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque.

Le groupe à l’entraînement

Gardiens : Donnarumma, Tenas, Navas

: Donnarumma, Tenas, Navas Défenseurs : Hakimi, Bernat, L.Hernandez, Kurzawa, Skriniar, Marquinhos

: Hakimi, Bernat, L.Hernandez, Kurzawa, Skriniar, Marquinhos Milieux : Vitinha, E.Mbappé, Danilo, Zaïre-Emery, Ruiz, Ndour, Ugarte, Verratti

: Vitinha, E.Mbappé, Danilo, Zaïre-Emery, Ruiz, Ndour, Ugarte, Verratti Attaquants : K.Mbappé, Ekitike, Dembélé, Kang-In, Asensio, Gharbi, G.Ramos