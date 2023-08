À la veille du déplacement sur la pelouse du Toulouse FC, le coach du PSG, Luis Enrique, se présentera en conférence de presse d’avant-match à partir de 13h.

Après avoir vu quelques bribes de la méthode Luis Enrique lors du match nul face au FC Lorient (0-0), le PSG aura désormais pour objectif d’obtenir sa première victoire de la saison lors du déplacement face au Toulouse FC ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1. Et à J-1 de cette rencontre, le technicien espagnol se présentera devant les médias ce vendredi à partir de 13 heures depuis le Campus PSG. Un évènement à suivre en direct ici. Il sera très certainement question de la réintégration de Kylian Mbappé au groupe principal, du départ de Neymar ou encore de l’avenir flou de certains joueurs comme Marco Verratti.