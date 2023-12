Le Guilly : « Il y aura un mélange de motivation et pression »

Les Féminines du PSG reçoivent l’AS Roma jeudi soir en UEFA Women’s Champions League. Après deux défaites, elles doivent absolument s’imposer contre les Italiennes. Jade Le Guilly s’attend à un match de haut niveau.

Les Féminines du PSG n’ont plus le droit à l’erreur dans cette phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Les joueuses de Jocelyn Prêcheur se sont inclinées lors de leurs deux premières rencontres contre l’Ajax Amsterdam (2-0) et le Bayern Munich (0-1). Si elles veulent encore espérer une qualification en quarts de finale de la compétition, elles doivent absolument battre les Italiennes jeudi soir (21 heures) au Parc des Princes. Deux jours avant cette rencontre, Jade Le Guilly, défenseure des Rouge & Bleu, a évoqué ce choc important pour les Parisiennes au micro de PSG TV.

Son regard sur les deux défaites

« C’étaient des gros matches. Nous avons joué contre de bonnes équipes. Il nous a manqué des petites choses, on a encaissé des buts qui étaient évitables. Mais nous avons effacé ces matches et nous allons nous focaliser sur cette rencontre face à Rome. »

Qu’est ce qu’il pourrait faire la différence jeudi ?

« Je pense que la solidarité pourra faire la différence. On a beaucoup échangé, entre nous, avec le staff, nous avons travaillé sur de nouvelles tactiques. Je pense que l’état d’esprit et la volonté nous feront gagner des points et des matches. »

Comment le groupe va aborder ce match contre la Roma ?

« Il y aura un mélange de motivation et pression. Bien sûr, il y a toujours de la pression avant chaque grand match, et là de par l’enjeu. Nous allons jouer une grande affiche, et nous jouons notre qualification pour la suite de la compétition. En tant que sportives de haut niveau, on aime ces matches, cette pression. »

Un message pour les supporters ?

« Ce sera une grande affiche, un match de haut niveau avec de très bonnes joueuses sur le terrain. Il y aura du spectacle, et ce sera une belle promotion pour le football féminin au Parc des Princes. »