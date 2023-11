Le Havre / PSG : l’arbitre de la rencontre désigné

Ce dimanche après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse du Havre. Et la Ligue a dévoilé l’arbitre de la rencontre.

Après son match nul frustrant face à Newcastle (1-1) en Ligue des champions, le PSG retrouvera la Ligue 1 ce week-end. Dimanche, à l’horaire inhabituel de 13 heures (sur Prime Video et Canal Plus Foot), les champions de France en titre se déplaceront sur la pelouse du promu, Le Havre, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Et l’objectif sera clair, conserver sa place de leader.

À voir aussi : Le programme de la semaine du PSG avec Newcastle et Le Havre

Bastien Dechepy au sifflet

Et à quelques jours de la rencontre, la Ligue a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre. Bastien Dechepy officiera en tant qu’arbitre principal. Il sera assisté par Julien Haulbert et Ludovic Reyes. Faouzi Benchabane sera le quatrième arbitre. Enfin, Bruno Coue et Mehdi Mokhtari sont nommés comme arbitres assistants vidéo. Cette saison, Bastien Dechepy a déjà arbitré à deux reprises les Rouge & Bleu pour une victoire (3-0 face à Strasbourg) et un match nul (0-0 contre le FC Lorient). Il a également dirigé une rencontre du Havre (défaite 0-2 face au LOSC). En 5 rencontres arbitrées cette saison en Ligue 1, l’arbitre de 38 ans a distribué 13 cartons jaunes et a sifflé un penalty, en faveur du PSG face au RCSA.