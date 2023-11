Lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AC Milan. Une défaite qui relance totalement ce groupe.

Avec son déplacement sur la pelouse de San Siro pour défier l’AC Milan, le PSG aurait pu faire un pas vers la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais les Parisiens se sont inclinés, malgré l’ouverture du score de Milan Skriniar, son premier sous le maillot Rouge & Bleu. Le groupe est totalement relancé avec trois points d’écart entre le premier, Dortmund, et le dernier, Newcastle. Contre les Anglais, le 28 novembre au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique devront absolument s’imposer pour continuer à croire en une qualification au tour suivant. Présent en conférence de presse, le coach du PSG a évoqué la défaite de ce soir, le manque de maîtrise de son équipe, le match de Gianlugi Donnarumma…

Satisfait de l’attitude des joueurs ?

« En termes d’attitude, je suis satisfait. Je me fais une idée pire de ce qu’il se passe en match alors il va falloir que je le revoie. On a été offensifs. On a aidé à ce que le match soit fou, j’aurais aimé qu’on contrôle plus le match, que ce soit un match de foot et non pas un match de tennis où chacun se répondait« , lance le coach du PSG dans des propos relayés par Le Parisien.

La deuxième période moins riche en occasion

« Il y a toujours des phases différentes dans un match. Kylian a eu des occasions, Ousmane aussi. Le match était équilibré, on aurait pu l’emporter. On l’a perdu.«

Le manque de caractère de son équipe

« C’est le haut niveau. Le match était très équilibré et les deux équipes auraient pu l’emporter.«

A voir aussi : Vitinha : « On n’a pas réussi à jouer notre jeu »

Mon équipe a explosé physiquement ?

« Je ne partage pas cet avis. J’ai vu deux équipes sans contrôle, qui le perdaient successivement. J’ai vu les deux équipes gagner des duels. La partie était équilibrée dans tous les domaines. C’était un très beau match, de très haut niveau.«

Quelle différence entre la défaite de ce soir et celle contre Newcastle ?

« Peu importe, ce sont des défaites. La seule critique, c’est notre manque de contrôle. J’aime quand on l’a plus. En général, on contrôle mieux que l’AC Milan. »

Le match de Donnarumma

« Il est expérimenté. Il a une forte personnalité. On s’y attendait parce que le foot est fait de passion.«