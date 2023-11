Le match entre le Havre et le PSG (J14) programmé

14 ans après être descendu en Ligue 2, Le Havre a retrouvé la Ligue 1 cette saison. Le promu affrontera le PSG lors de la 14e journée. La date de cette rencontre a été dévoilée.

Avant la trêve internationale, le PSG doit jouer trois matches. Ce vendredi contre Montpellier, avant de se déplacer mardi soir sur la pelouse de l’AC Milan dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Il y aura ensuite un nouveau déplacement à Reims le samedi 11 novembre. Juste après la coupure internationale, le PSG recevra – au Parc des Princes – Monaco pour le choc de la 13e journée de Ligue 1 (24 novembre).

Une première depuis 14 ans

Quatre jours plus tard, le PSG recevra Newcastle pour le compte de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Il retrouvera ensuite le championnat avec un déplacement au Havre. Quatorze ans après sa dernière saison en Ligue 1, les Havrais vont donc affronter de nouveau le PSG en match officiel. Et cette rencontre a été programmée. Elle se jouera le dimanche 3 décembre à 13 heures. Un match qui sera diffusé par Prime Video et Canal Plus Foot. Ce sera la deuxième fois de la saison que les Parisiens jouent à cet horaire particulier après la victoire dans la douleur contre Brest (2-3) le week-end dernier.

Le programme de la 14e journée de Ligue 1

Vendredi 1er décembre à 21h00 sur Prime Video Stade de Reims – RC Strasbourg Alsace



Samedi 2 décembre 2023 à 17h00 sur Prime Video RC Lens – Olympique Lyonnais



Samedi 2 décembre 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot FC Nantes – OGC Nice



Dimanche 3 décembre 2023 à 13h00 sur Prime Video et Canal+ Foot Havre AC – Paris Saint-Germain



Dimanche 3 décembre 2023 à 15h00 sur Prime Video AS Monaco – Montpellier Hérault SC Stade Brestois 29 – Clermont Foot 63 Toulouse FC – FC Lorient



Dimanche 3 décembre 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot LOSC Lille – FC Metz