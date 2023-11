Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani suspendus face à Reims

Après des chants injurieux à l’issue du Classico (4-0), quatre joueurs du PSG avaient reçu un match de suspension avec sursis, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa. Les deux premiers ont vu leurs sursis sauter.

Lors du Classico du 24 septembre dernier, largement remporté par le PSG (4-0), les joueurs parisiens avaient été communier avec leurs supporters à l’issue de la rencontre. Quatre d’entre eux, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa, avaient alors repris des chants injurieux envers leurs adversaires du soir qui descendaient de la tribune. Quelques jours plus tard, ils s’étaient excusés via leurs réseaux sociaux. La commission de discipline de la LFP s’était saisi du dossier et avait condamné les quatre joueurs du PSG à une sanction d’un match de suspension avec sursis. Au prochain carton jaune qu’ils recevaient, ils étaient suspendus une rencontre.

Hakimi et Kolo Muani avertis contre Brest

Lors de la victoire dans la douleur du PSG contre Brest ce week-end (2-3), Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani ont récolté un carton jaune. Le latéral droit marocain a reçu son avertissement lors de l’altercation entre les joueurs parisiens et brestois juste avant que Kylian Mbappé ne tire son penalty victorieux. Pour l’international français, c’est pour une faute de frustration en toute fin de rencontre. Avec ces avertissements, ils ont donc vu leurs sursis sauter. Ils manqueront donc le déplacement à Reims le 11 novembre prochain (17 heures, Prime Video). Du côté du Stade de Reims, Teddy Teuma, pour accumulation de cartons, manquera le match contre les Rouge & Bleu. Six autres joueurs du PSG sont sous la menace d’une suspension s’ils prennent un nouveau carton jaune, Kylian Mbappé, Lee Kang-In, Ousmane Dembélé, Layvin Kurzawa, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery.