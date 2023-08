Le PSG concède le match nul (1-1) au Stadium du TFC pour le compte de la seconde journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre à l’occasion de laquelle Marquinhos a retrouvé sa place de titulaire et son brassard de capitaine.

S’il avait débuté sur le banc lors de la première journée face au FC Lorient (0-0), Marquinhos a retrouvé sa place de titulaire en défense centrale, au détriment de Danilo Pereira. Le numéro 5 du PSG a également retrouvé son brassard de capitaine. En effet, Luis Enrique semble maintenir une pleine confiance au Brésilien, qui a partagé son analyse au micro de Canal + après la rencontre face au Toulouse FC (1-1) : « C’est les détails qui font la différence. Avec le résultat, il nous fallait un peu plus de tranquillité, tenir encore plus le ballon, et je pense qu’on a perdu quelques ballons et qu’on l’a payé derrière, en donnant des corners à l’adversaire. Il faut continuer avec cette idée de jeu que l’on a et qui est très ambitieuse, ça va prendre du temps pour que tout soit parfait comme le coach le veut, mais je pense que petit à petit on avance dans le bon sens […] C’est vrai que c’est important de commencer le championnat avec des victoires et prendre le large devant, c’est pas le cas aujourd’hui, il faut y aller petit à petit, penser à gagner et prendre les trois points pour les prochains matchs« . Toujours au micro du diffuseur, Marquinhos partage les axes d’amélioration selon lui : « On a beaucoup le ballon, on cherche beaucoup les espaces, et les équipes finissent forcément par reculer, nous on aura beaucoup moins d’espace pour créer les occasions. Je pense que le coach nous a déjà fait travailler cette semaine là-dessus. Il faut continuer à travailler là-dessus. Après, il faut se concentrer sur les détails, et être bien sur les performances physiques, pour être bien en fin de match. Pendant la saison on s’améliorera« .

Avec les entrées de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé (51e), Luis Enrique a changé de système et les positions de certains de ses joueurs notamment Marquinhos et Achraf Hakimi. Une flexibilité tactique sur laquelle le capitaine du PSG est revenu au micro de Canal + : « Le coach l’a beaucoup répété, en interview ou même à nous, il faut s’y habituer. Même sans faire de changement, il changera de système, les joueurs de place. C’est un entraîneur qui voit beaucoup de choses sur le terrain, il voit les espaces et nous donne de bonnes informations. Nous on est là pour l’équipe, on va toujours essayer de s’adapter le mieux possible. Si vous regardez ma position aujourd’hui, j’ai commencé dans une position et fini dans une autre, Hakimi aussi par exemple« .