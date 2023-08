Pour son premier déplacement en tant que coach du PSG, Luis Enrique concède le nul (1-1) face au TFC de Carles Martinez Novell. Malgré la présence de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans le groupe, le technicien espagnol a décidé de faire débuter les deux Français sur le banc.

Sur la pelouse du TFC, la rencontre entre Toulousains et Parisiens ressemble drôlement à celle du week-end dernier pour le club de la capitale face au FC Lorient (0-0) au Parc des Princes. En effet, les hommes de Luis Enrique dominent, ont le ballon, mais beaucoup de mal à être tranchants dans les 30 derniers mètres. L’ancien sélectionneur de La Roja a partagé sa déception au micro de Canal + : « Une déception ? Bien sur, c’était un match qu’on aurais du gagner. Je crois qu’on a fait une première période assez bonne. En seconde période à part le but on a un peu perdu le contrôle, et on a pas assez bien joué au ballon. On a commencé à être moins bien en condition, et ensuite le penalty, c’est une honte. Et voilà, encore un match nul […] C’est le contrôle qui nous a le plus manqué. Surtout à 0-1. L’objectif n’est pas d’aller d’un but à l’autre, je n’ai pas fais cette équipe pour faire ça. Et les deux, trois occasions qu’on a eu pour marquer le 0-2, on a pas eu de chance, et on a concédé un penalty« .

A lire aussi – Ousmane Dembélé : « Revenir de Toulouse avec un point, c’est rageant ! »

Malgré la déception criante au sortir de ce deuxième match nul en autant de rencontre de championnat, Luis Enrique assure qu’il n’y a aucune inquiétude : « De l’inquiétude ? Non. C’est le début de la saison. L’équipe est encore loin de ce que je veux qu’elle soit, surtout sur l’aspect offensif« . Toujours au micro de Canal +, le technicien espagnol a fait part de sa lecture des entrées de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé (51e), qui semblait pourtant avoir changé le cours du match : « C’est valorisant, mais en seconde période on a commencé à perdre des ballons et on a laissé des détails en route. Si on veut une équipe compétitive en championnat et en Ligue des Champions, on peut pas faire ça« . A la question pourquoi a-t-il décidé de faire débuter les deux Français sur le banc, Luis Enrique a rétorqué : « Je suis l’entraîneur, c’est à moi de choisir les joueurs qui commencent la partie. Vous en parlez, moi non« .

« Nous devons avoir encore plus de possession »

Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a également livré sa réaction à ce match nul (1-1) face au Toulouse FC : « Le match a été équilibré, disputé et je pense que nous avons eu un bon rythme pendant les 60 premières minutes. L’adversaire s’est à peine approché de notre but et, après le but, nous sommes entrés dans une phase un peu plus folle de perte de contrôle. Je sais que beaucoup n’aiment pas la possession du ballon. Moi, j’adore ça. Nous devons avoir encore plus de possession, nous devons générer encore plus d’occasions de marquer et, surtout, nous devons empêcher nos adversaires de les créer. Il y a eu 15 ou 20 minutes un peu folles et il y a eu le penalty. C’est dommage parce que je pense qu’on aurait mérité de gagner le match, mais Toulouse est une équipe qui a une très bonne structure, qui joue bien au football et c’est compliqué« .