Trois jours après le Saint-Etienne-PSG (1-1), l’équipe de la capitale voit trois joueurs redevenir aptes au service pour le dernier match de la phase aller. Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa on repris l’entraînement collectif depuis jeudi. Comme Mauro Icardi, les deux latéraux peuvent réintégrer le groupe pour la réception d’un Stade Brestois 29 qui a affiché ses ambitions par la bouche du coach Olivier Dall’Oglio. On devrait toutefois retrouver ces trois hommes sur le banc. Il serait malvenu de trop presser les choses. La tendance est donc de revoir le onze du PSG aligné à Geoffroy-Guichard relancé contre les Bretons. A moins qu’Abdou Diallo ou Julian Draxler ne s’invitent dans l’équipe de départ. Ce que la séance de vendredi au camp des Loges n’a pas laissé penser. On devrait donc retrouver le même onze et la même animation avec Marco Verratti, dépositaire du jeu. En espérant qu’il soit plus assisté par Angel Di Maria dans la création. Les latéraux (Dagba et Bakker) devront aussi faire mieux dans le dernier geste car le PSG a besoin de marquer et de gagner. La course poursuite est intense en haut du tableau.

Le point médical du PSG