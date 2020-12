Hier soir, à la 97e minute du match entre le PSG et Lyon, Thiago Mendes a blessé Neymar sur un tacle non maitrisé. Benoît Bastien – arbitre du match – avait dans un premier temps donné un carton jaune mais au vu de la gravité de la faute, il est allé revoir les images et a décidé de finalement mettre un carton rouge au milieu de terrain lyonnais. Ce lundi, le PSG a communiqué sur la blessure de son numéro 10 en se montrant rassurant. “Le bilan clinique et radiologique de Neymar Jr, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir, est rassurant. Un nouveau point et des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures“, indique le club parisien dans son communiqué. Son père s’est insurgé du fait que les artistes ne soit pas assez protégé. Le principal intéressé est sorti du silence ce lundi après-midi dans une story Instagram durant laquelle il explique ses larmes et promet de revenir le plus vite possible. “Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l’angoisse, la chirurgie, les béquilles et autres mauvais souvenirs. Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m’a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir le plus vite possible“, conclut Neymar.”