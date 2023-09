La nuit dernière, un violent séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter a touché la région de Marrakech. Le PSG a tenu à apporter son soutien au Maroc et aux victimes de ce séisme.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le Maroc a été touché par un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter dans la région de Marrakech et ses alentours. Le bilan provisoire fait état de plus de 650 morts et 300 blessés. Le monde du sport n’a pas hésité à communiqué son émotion après ce tremblement de terre dramatique via ses réseaux sociaux. Sur son compte twitter, le PSG a tenu à adresser un message aux Marocains. « Toute la famille du Paris Saint-Germain est aux côtés de nos amis marocains suite au terrible tremblement de terre. Toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Nos pensées sont avec vous. » Le FC Barcelone, le Real Madrid, Marseille et beaucoup d’autres acteurs du monde du sport ont adressé un message de soutien au peuple marocain.

« Mes pensées vous accompagnent »

Sergio Ramos, qui a quitté le PSG cet été, a aussi posté un message. « Mes pensées vous accompagnent. » Carlo Ancelotti, qui a coaché les Rouge & Bleu entre 2011 et 2013, a, lui aussi, posté un message, en français, sur son compte twitter. « Toute ma solidarité avec le peuple Marocain et toutes les familles touchées par ce terrible tremblement de terre. » En hommage aux victimes, la Fédération espagnole de football a décidé de faire respecter une minute de silence avant les matches de deuxième division prévus ce week-end. Un geste qui sera répété le week-end prochain pour les matches de première division.