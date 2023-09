Dénouement la semaine prochaine pour le dossier Verratti ?

Après 11 ans sous le maillot du PSG, Marco Verratti devrait quitter le club de la capitale et rejoindre le Qatar. Un transfert qui est espéré la semaine prochaine par Al-Arabi.

Arrivé au PSG lors de l’été 2012 dans l’anonymat, Marco Verratti est devenu une légende au PSG. Le milieu de terrain italien (30 ans) a été l’un des meilleurs parisiens pendant plus de 10 ans. La saison dernière, il a réalisé sa plus mauvaise sous le maillot des Rouge & Bleu. Il a également été tancé par certains des supporters du PSG. Luis Enrique, son nouvel entraîneur, lui a fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui pour cet exercice 2023-2024. L’international italien a donc cherché un point de chute. Espérant l’intérêt de clubs européens, il a surtout été dragué par l’Arabie saoudite et le Qatar. Et ce dernier devrait être sa destination pour la suite de sa carrière.

Verratti ne sait pas rendu au Qatar cette semaine

Depuis plusieurs jours, on parle d’un accord entre le PSG et Al Arabi pour le transfert du Petit Hibou. L’ancien de Pescara doit encore se mettre d’accord avec le club qatari. Selon les informations de Fabrizio Romano, Al Arabi espère trouver un accord avec Marco Verratti d’ici la semaine prochaine. Le spécialiste du mercato indique également que, malgré certaines rumeurs, l’Italien ne sait pas rendu au Qatar cette semaine. Frabizio Romano conclut en expliquant que le PSG et Al Arabi ont trouvé un accord il y a une dizaine de jours pour un transfert estimé entre 45 et 50 millions d’euros. Pour rappel, le marché des transferts au Qatar ferme ses portes le 18 septembre.