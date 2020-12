Attendu depuis plusieurs jours, le départ de Thomas Tuchel du banc du PSG a été officialisé ce mardi matin par le Rouge & Bleu. Après deux ans et demi, le coach allemand est donc libre de s’engager où il veut. Le passage de Thomas Tuchel a été marqué par des titres (2 championnats de France, 2 trophées des Champions, 1 Coupe de la Ligue et 1 Coupe de France. Mais le Graal de son aventure parisienne est et restera à jamais le Final 8 de la Ligue des Champions en août à Lisbonne qui a conduit le PSG à sa première finale de Ligue des Champions, malheureusement perdue contre le Bayern Munich. Via son compte twitter, le Collectif Ultras Paris a décidé de lancer un message de remerciement à Tuchel. “Merci à Mr Thomas Tuchel pour son engagement au sein du club pendant ces années. Merci pour tous ces trophées remportés et ce parcours historique en Champions League. Bonne continuation“, a écrit le CUP sur les réseaux.

Après Kylian Mbappé et Timothée Pembélé, Idrissa Gueye a lui aussi adressé un message à son ex entraîneur via sa story Instagram. “Merci pour tout coach, bonne continuation.” Pour rappel c’est Thomas Tuchel qui a voulu recruter l’international sénégalais à l’été 2019.