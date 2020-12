Même si ce n’est pas encore officiel, le PSG va changer d’entraîneur en cette fin d’année 2020. Thomas Tuchel, plombé par la première partie de saison difficile du PSG (3e de Ligue 1), va sen aller. Le coach allemand devrait être remplacé par Mauricio Pochettino. Thomas Tuchel qui durant son passage sur le banc parisien a lancé pas moins de 20 titis. Parmi eux, Timothée Pembélé. Le jeune latéral droit (18 ans) a joué cinq matches sous le maillot Rouge & Bleu (1 but). Comme son coéquipier Kylian Mbappé, le titi parisien a tenu à remercier son coach. “Merci coach pour mes débuts en pro et bonne chance pour la suite“, a-t-il simplement écrit sur son compte Instagram. Timothée Pembélé qui n’oubliera jamais que Tuchel est le premier entraîneur à lui avoir fait confiance et lancé en professionnel.