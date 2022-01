Le message fort de Mbappé pour lutter contre le racisme

Kylian Mbappé a vécu un été compliqué après son penalty raté avec l’Equipe de France contre la Suisse qui a éliminé les Bleus de l’Euro en huitièmes de finale. Après ce raté, l’attaquant du PSG (23 ans) a reçu beaucoup de critiques, d’insultes et également d’insultes racistes. Dans une interview accordée à CNN, il a lancé un message fort pour lutter contre le racisme.

« Comment lutter contre le racisme ? Il faut commencer par les réseaux sociaux. Mais même avant les réseaux sociaux, nous le joueur, nous devons nous impliquer. Il ne faut pas attendre d’être victime du racisme soi-même pour s’engager. Je fais de mon mieux pour mon pays. Je donne tout ce que j’ai pour rendre les Français heureux, pour que tout le monde soit fier – et avoir ce type de message, vraiment, c’est dur et ça me fait mal.«

Le numéro 7 du PSG qui a ensuite donné son avis sur l’organisation de la Coupe du Monde au Qatar. « Le football est pour tout le monde. Le football est là pour donner du plaisir à tout le monde. Personne ne peut dire toi tu peux jouer, toi tu ne peux pas jouer. Le message est toujours le même, donner du plaisir à tout le monde, être ensemble. »