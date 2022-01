Le PSG lance OFF THE PITCH, un livre d’exception

Depuis 10 ans, le PSG a changé de dimension avec l’arrivée à sa tête de QSI. Le club de la capitale fait désormais partie des meilleurs clubs d’Europe. Ce jeudi, les Rouge & Bleu ont lancé « OFF THE PITCH, un livre d’exception« qui retrace une décennie de transformation de marque de 2011 à 2021. Un livre qui est édité à 2000 exemplaires et qui « est d’ores et déjà disponible à 75€ dans les boutiques françaises et internationales du Paris Saint-Germain, ainsi que sur PSG.fr. » Le Paris Saint-Germain qui a dévoilé les coulisses de ce livre.

« L’ouvrage autoédité rassemble l’ensemble des réalisations du club et témoigne de la manière dont l’ambition impulsée par son Président Nasser al-Khelaifi a permis au Paris Saint-Germain d’incarner la nouvelle génération et de devenir l’une des marques de sport les plus inspirante et fédératrice au monde. En 10 ans, le Club est devenu une référence mondiale sur et hors des terrains. Le Paris Saint-Germain a étendu sa marque à de nouveaux territoires. Le livre met à l’honneur l’ensemble des collaborations qui ont contribué à développer ce « style que peu de clubs peuvent égaler » selon le New York Times et même le « club le plus cool du monde » pour GQ USA. OFF THE PITCH propose une plongée dans l’aventure homérique de la marque Paris Saint-Germain, dans l’univers de la mode avec les créateurs Koche et Esteban Cortazar, de la musique, avec Prince ou les Rolling Stones, du lifestyle avec le partenariat emblématique avec la marque Jordan depuis 2018 ou encore la gastronomie avec le chef Yannick Alléno…Tout au long des 400 pages d’Off the Pitch, des personnalités ayant œuvré à l’épanouissement du projet de marque prennent la parole. Le livre est agrémenté de nombreux visuels, beaucoup inédits.«