Mauricio Pochettino n’est pas encore officiellement le nouvel entraîneur du PSG. Mais sa probable arrivée sur le banc des Rouge & Bleu fait parler. Ainsi, en Argentine, chez TyC Sports, on parle d’un technicien qui réfléchit déjà au prochain mercato. Le média sportif reprend les rumeurs en cours : Christian Eriksen en prêt ou échangé avec Leandro Paredes (lire ici), Dele Alli en rupture avec José Mourinho à Tottenham (voir là). Surtout, il assure que Mauro Icardi sera bien au PSG en 2021. “Malgré la position de l’attaquant argentin dans la hiérarchie de l’équipe et les doutes liés à un éventuel renouvellement de l’effectif, Icardi, par l’intermédiaire de son entourage, assure qu’il continuera au PSG dans cette nouvelle étape sous la direction de son compatriote. Il convient de rappeler que l’attaquant a signé un contrat de cinq ans qu’il en a quatre à accomplir.” De quoi éliminer quelques autres rumeurs (Paulo Dybala, Memphis Depay).

En outre, TyC Sports se demande si Mauricio Pochettino arrive au PSG pour diriger Lionel Messi. “Il est de notoriété publique que Leo n’est pas heureux à Barcelone et qu’il envisage de partir à la fin de son contrat, à la fin de cette saison”, lit-on. “Rares sont les équipes économiquement capables de l’intégrer, et l’une d’elles est le PSG, où se trouvent son grand ami Neymar et ses coéquipiers argentins Ángel Di María et Leandro Paredes. L’arrivée du technicien de Santa Fe pourrait être un autre stimulant pour convaincre Leo.”