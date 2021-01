À l’occasion des 50 ans du PSG, le club de la capitale a proposé à certains joueurs de l’effectif de délivrer leur onze de légende personnel. Après Kylian Mbappé, Ángel Di María, Presnel Kimpembe, Julian Draxler et Idrissa Gueye, Neymar Jr. s’est livré à cet exercice et a donné sa version du XI de légende du PSG (vidéo réalisée en juin 2020 avant le dernier mercato). Le numéro 10 parisien a composé son équipe en 4-4-2 en losange. Un onze-type composé de 7 Brésiliens. Dans le but, Neymar a décidé de placer Gianluigi Buffon (2018-2019). “Pour moi, c’est une idole. J’ai beaucoup appris de lui lors de son passage ici.” Une ligne défensive 100% brésilienne est choisie par Neymar : Dani Alves (2017-2019), Alex (2012-2014), David Luiz (2014-2016) et Maxwell (2012-2017). “Pour moi, Dani Alves est l’un des meilleurs latéraux brésiliens de l’histoire. Ce fut un honneur de partager tant de beaux moments avec lui.”

Pour son milieu de terrain en losange, le joueur de 28 ans a misé sur Thiago Motta (2012-2018), David Beckham (2013), Nenê (2010-2013) et Ronaldinho (2001-2003) en position de numéro 10. Neymar a expliqué brièvement son choix de placer ses deux compatriotes dans ce onze. “Nenê, parce que son pied gauche était magique. Ronaldinho, c’est un magicien du football.” Enfin pour son duo d’attaquants, Neymar a choisi Zlatan Ibrahimovic (2012-2016) et George Weah (1992-1995). “En plus de leur talent, ce sont deux des meilleurs joueurs de l’histoire du football.”

XI de Neymar (4-4-2) : Buffon – Alves, Alex, David Luiz, Maxwell – Beckham, Motta, Nenê, Ronaldinho – Weah, Ibrahimovic.