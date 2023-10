Le onze probable du PSG pour affronter le RC Strasbourg

Le PSG retrouve la Ligue 1 après une nouvelle trêve internationale. Les Parisiens ont l’occasion de prendre (provisoirement) la tête du championnat pour la première fois de la saison en cas de victoire contre le Racing Club de Strasbourg.

Un peu moins de deux semaines après sa victoire contre le Stade Rennais avant la pause internationale (3-1), le Paris Saint-Germain est de retour avec la réception de Strasbourg. Cette rencontre est assez piégeuse puisque celle-ci est placée 4 jours avant le choc de la 3e journée de la Ligue des Champions contre l’AC Milan. De plus, de nombreux joueurs ne sont revenus à l’entrainement que ce jeudi. Face à cela, Luis Enrique pourrait faire tourner une partie de son effectif, même s’il reste des interrogations.

Lee Kang-in titulaire ?

Selon les médias, le onze parisien diffère à certains postes. En défense, Le Parisien a un doute entre Marquinhos et Danilo Pereira dans l’axe pour démarrer ce match. Aux autres postes, Lucas Hernandez, Achraf Hakimi et Milan Skriniar devrait bien démarrer. Au milieu de terrain, l’incertitude majeure réside autour de la titularisation attendue de Lee Kang-in. En effet selon le quotidien francilien, le Sud-Coréen devrait commencer. De leur côté, L’Équipe et RMC Sport hésitent avec Manuel Ugarte pour débuter le match. Sinon en l’absence Warren Zaire-Emery, Fabian Ruiz serait le favori pour être dans le onze de départ avec Vitinha. Enfin les trois médias sont unanimes sur le trio offensif, qui devrait être composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Randal Kolo Muani devrait de nouveau retrouver le banc, comme ce fût le cas face à Rennes malgré son but inscrit en terre bretonne.

https://x.com/CanalSupporters/status/1715464634499559691?s=20

Le XI probable selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez – Ugarte ou Kang-in Lee, Ruiz, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé

Le XI probable selon L’Équipe : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernandez – Ugarte, Ruiz, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé

Le XI probable selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Marquinhos ou Danilo Pereira, Lucas Hernandez – Lee Kang-in, Ruiz, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé