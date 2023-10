Mercredi prochain, le PSG retrouvera la Ligue des champions face à l’AC Milan. Et le club italien sera privé de l’une de ses recrues estivales, Samuel Chukwueze.

Le PSG retrouvera la compétition ce samedi (17h sur Prime Video) avec la réception du RC Strasbourg en Ligue 1. Une série de six matches attend les joueurs de Luis Enrique avant la prochaine trêve internationale de novembre. Et après le match face au RCSA, les Rouge & Bleu retrouveront la Ligue des champions avec la réception de l’AC Milan, dans le cadre de la 3e journée de Ligue des champions. Et le club milanais sera privé de l’une de ses recrues estivales.

Une possible absence d’un mois pour Samuel Chukwueze

Si le PSG a été épargné par les blessures de ses joueurs pendant cette coupure internationale, à l’exception de Warren Zaïre-Emery légèrement touché à la cheville, l’AC Milan n’a pas eu la même réussite. En effet, l’international nigérian, Samuel Chukwueze, a été blessé à la cuisse avec sa sélection. La formation italienne a communiqué sur la blessure de son ailier de 24 ans. « Samuel Chukwueze a déjà regagné le centre d’entraînement de Milanello, car il est revenu de la période passée en sélection blessé au biceps fémoral de la cuisse gauche. » Si l’absence de l’ancien de Villarreal est déjà acté pour les prochains matches, dont le déplacement à Paris, le club milanais n’a pas précisé la durée de son indisponibilité.

Mais selon la presse italienne, Samuel Chukwueze pourrait être absent pour une durée d’un mois. En plus du match au Parc des Princes, il pourrait aussi manquer le retour à San Siro le 7 novembre prochain. Depuis le début de saison, Samuel Chukwueze est surtout utilisé en sortie de banc par son coach Stefano Pioli. Lors des deux matches de Ligue des champions face à Newcastle (0-0) et le Borussia Dortmund (0-0), le Nigérian a disputé respectivement 61 minutes et 20 minutes. Avant son match face au PSG mercredi, l’AC Milan aura un gros choc à jouer contre la Juventus Turin, une rencontre programmée le dimanche à 20h45.