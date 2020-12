Le PSG va débuter l’année 2021 avec un nouvel entraîneur. Exit Thomas Tuchel, même si les derniers détails pour officialiser son limogeage traînent en longueur, bonjour à Mauricio Pochettino, qui arrive libre après une année sabbatique. Ce dimanche après-midi, Le Parisien dévoile les coulisses de la nomination de l’ancien capitaine Rouge & Bleu. Une réunion à Doha a eu lieu cet automne avec l’Emir en personne. “Signe que l’éviction de Thomas Tuchel ne répond pas à un coup de tête. Elle est programmée de longue date“, indique le quotidien francilien qui explique également que les critiques du coach allemand en tout début du mois d’octobre sur “le mercato et la politique sportive globale du club” ont accéléré cette réunion avec l’Argentin. Cette déclaration de Tuchel n’avait pas du tout plus à la direction du PSG comme l’avait fait savoir Leonardo devant les médias. Afin de remplacer l’ancien de Dortmund, Leonardo a sélectionné trois noms. Massimiliano Allegri – qui a sa préférence – Thiago Motta et donc Mauricio Pochettino. Lors de sa réunion face à l’Emir, Pochettino a séduit et fait forte impression. “Sa vision du jeu, du football, des joueurs, tout y passe et l’Argentin commet un sans-faute, exposant avec succès ses convictions,” assure Le Parisien. Après cette réunion, il passe d’outsider à favori pour le banc. Ses adjoints sont d’ailleurs déjà au travail sur leur future équipe en “s’interrogeant notamment sur la date de reprise de l’entraînement, fixée par Tuchel au 3 janvier.“