L’éviction de Thomas Tuchel après le dernier match de 2020 du PSG (4-0 contre Strasbourg), comme son remplacement – dans les tuyaux – par Mauricio Pochettino est à comprendre comme un long processus. En effet, le journal anglais The Independent affirme que Leonardo, directeur sportif du PSG, est en contact avec Mauricio Pochettino depuis des mois “pour s’assurer de son intérêt et de sa vision du travail.“ Sans banc depuis novembre 2019 et son départ de Tottenham, Mauricio Pochettino va donc retrouver le PSG pour diriger son équipe, avec l’assentiment de Leonardo, avec qui un lien s’est déjà crée. C’est du mois ce qu’il faut interpréter après cette information de The Independent.