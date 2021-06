Le point du jour sur le dossier Hakimi/PSG/Chelsea

Qui sera le prochain latéral droit titulaire du PSG ? Grande question. Buteur hier lors de l’amical Maroc-Burkina Faso (1-0), Achraf Hakimi (22 ans) a dédié son but à son partenaire de club Christian Eriksen victime d’un malaise cardiaque un peu plus tôt lors Danemark-Finlande (0-1). Le nom du joueur de couloir droit continue d’alimenter les colonnes mercato. Fabrizio Romano, journaliste de Sky Sport, s’est exprimé sur le dossier, mettant à jour les intentions de Chelsea et du PSG. L’Inter Milan, à ce jour, n’a reçu aucune offre qui le satisfasse et n’a pas l’intention de vendre pour vendre. Selon le journaliste, deux clubs restent intéressés, il l’a dit sur son compte Twitter : “Le PSG est toujours intéressé par Hakimi après le rejet de l’offre de 60M€. Chelsea a été en contact avec son agent, mais il n’y a rien d’avancé.”

Dans le Corriere dello Sport, on explique que l’offre du PSG n’a toujours pas dépassé les 60M€ et qu’en aucun cas un joueur parisien ne pourra entrer dans un troc. Mais ce n’est pas la même histoire avec Chelsea, écrit le journaliste Andrea Ramazzotti. 50M€ plus un joueur des Blues, c’est possible. Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Tammy Abraham ou Mateo Kovacic pourrait faire l’affaire.