Ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG recevra le FC Lorient pour son premier de la saison de Ligue 1. Et Luis Enrique devra se passer de quelques joueurs.

Le PSG se prépare actuellement pour son premier match de la saison 2023-2024 de Ligue 1. À J-1 de la réception du FC Lorient, le club parisien veut parfaitement lancer sa nouvelle saison par une victoire. Pour cette rencontre, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé, placé dans le loft depuis trois semaines suite à son bras de fer avec le club parisien. Mais d’autres joueurs manqueront aussi à l’appel. Blessé de longue date, Presnel Kimpembe a repris la course à pied après son opération au tendon d’Achille, comme le précise le point médical du club. De son côté, Nuno Mendes continue de travailler individuellement mais retrouvera le groupe d’ici 15 jours.

🚨 Le club annonce que Neymar va s’entraîner en salle aujourd’hui. Le joueur récupère d’un syndrome viral 🤕 pic.twitter.com/483Q7Wf7TX — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 11, 2023

Neymar s’entraîne en salle

Blessé aux ischio-jambiers la saison passée, Nordi Mukiele alterne entre les entraînements individuels et collectifs. Alors que son avenir au PSG reste flou, Neymar Jr a été victime d’un syndrome viral cette semaine et s’entraîne en salle aujourd’hui, rapporte le PSG. Reste à savoir si le numéro 10 parisien sera apte pour le match face aux Merlus, lui qui revient tout juste de sa longue blessure à la cheville. Luis Enrique donnera certainement plus de détails sur l’état de santé du joueur lors de sa conférence de presse à 13h. Concernant Alexandre Letellier, il manquera aussi à l’appel et poursuit les soins suite à son entorse du genou contractée face au Havre (2-0) le 21 juillet dernier. Enfiin, Juan Bernat effectue un travail de renforcement en salle.

Le point médical du PSG