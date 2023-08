Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG affronte le FC Lorient. Et Luis Enrique a dû composer avec quelques absents pour la dernière séance à Poissy.

Le PSG se prépare actuellement pour sa première rencontre officielle de la saison face au FC Lorient. Et si la semaine des Rouge & Bleu a été rythmée par les avenirs de Kylian Mbappé, Neymar Jr et Marco Verratti, l’entraîneur Luis Enrique peaufine les automatismes de son groupe avant ce premier test de la saison en Ligue 1. Mais le coach parisien ne pourra pas compter sur les blessures de longue date comme Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Nordi Mukiele. Concernant le dernier cité, il s’est entraîné individuellement avec ballon en marge du groupe. Juan Bernat et Alexandre Letellier étaient également absents.

Neymar absent de l’entraînement

Comme annoncé dans le communiqué médical du club, Neymar Jr était en salle après avoir été victime d’un syndrome viral cette semaine. Il était donc absent de l’entraînement ce vendredi et sa présence face au FC Lorient est donc incertaine. De son côté, Marco Verratti, dont l’avenir est plus que flou au PSG, était bien présent aux côtés de ses coéquipiers, tout comme Abdou Diallo qui a quitté le loft pour réintégrer le groupe principal. Toutes les recrues du mercato (Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos, Marco Asensio et Kang-In Lee) étaient présentes. Chez les jeunes, Ethan Mbappé, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi participaient à l’entraînement au contraire de Serif Nhaga, Noah Lemina et Ilyes Housni qui s’entraînent avec les U19 depuis le retour du Japon.

Le groupe à l’entraînement avant PSG / Lorient

Gardiens : Navas, Donnarumma, Tenas.

: Navas, Donnarumma, Tenas. Défenseurs : Marquinhos, Hakimi, Diallo, Lucas Hernandez, Skriniar, Kurzawa.

: Marquinhos, Hakimi, Diallo, Lucas Hernandez, Skriniar, Kurzawa. Milieux : Vitinha, Verratti, Renato Sanches, Danilo Pereira, Fabian Ruiz, Ndour, Ugarte, Zaïre-Emery, E.Mbappé.

: Vitinha, Verratti, Renato Sanches, Danilo Pereira, Fabian Ruiz, Ndour, Ugarte, Zaïre-Emery, E.Mbappé. Attaquants : G.Ramos, Gharbi, Carlos Soler, Ekitike, Asensio, Kang-In Lee.