Le point médical du PSG avant la réception de l’OGC Nice

Avant la réception de l’OGC Nice ce vendredi, le PSG a dévoilé son point médical avec quelques absences déjà connues et des précisions sur les cas Marco Asensio et Kylian Mbappé

J-1 avant le retour à la compétition du PSG. Dans un programme qui s’annonce chargé avec notamment le retour de la Ligue des champions, le club parisien retrouvera les terrains ce vendredi (21h sur Prime Video) avec la réception de l’OGC Nice au Parc des Princes, en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, les Rouge & Bleu ont dévoilé leur point médical qui concerne cinq joueurs.

Fabian Ruiz forfait pour PSG / Nice

Touché avec l’Espagne, Marco Asensio souffre d’un traumatisme au niveau du pied et sera en soins jusqu’à la fin du mois. Gêné à un genou lors du rassemblement avec les Bleus, Kylian Mbappé participera normalement à la séance du jour et est donc apte pour le match face aux Niçois. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz sera forfait. « Victime d’une petite alerte au niveau de la cuisse gauche, il effectuera un travail adapté ces prochains jours », précise le club dans son communiqué. Enfin, Nuno Mendes poursuit sa reprise progressive tandis que Presnel Kimpembe effectue son protocole de soins. À noter que Nordi Mukiele et Lee Kang-In n’apparaissent pas dans ce point médical.

Le point médical du PSG

