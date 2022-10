Performant depuis le début de la saison dans un poste qui n’est pas le sien, Danilo Pereira est sorti sur blessure hier soir à la 25e minute lors du Classique remporté par le club de la capitale (1-0). Le Portugais souffre d’une lésion aux ischios de la jambe droite. Il devrait manquer minimum trois semaines de compétition.

Titulaire indiscutable dans un poste de défenseur central qui n’est pas son poste de prédilection, Danilo Pereira est l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Mais son très bon début de saison a été stoppé hier soir sur la pelouse du Parc des Princes contre Marseille. À la 25e minute, l’ancien du FC Porto s’est tenu derrière la cuisse avant de devoir sortir, remplacé par Nordi Mukiele. On pouvait craindre le pire et c’est confirmé. Après avoir passé des examens, la sentence est tombée. Il souffre d’une lésion des ischios de la jambe droite et devrait être éloigné des terrains pendant un minimum de trois semaines, selon l’Equipe. Le quotidien sportif explique que Danilo Pereira ne devrait pas rejouer avec le PSG avant la Coupe du Monde.

Incertain pour le Mondial ?

Alors que Record expliquait qu’il n’y avait pas de risque pour qu’il manque le mondial au Qatar, l’Equipe est moins optimiste pour le numéro 15 du PSG. « Cela dépendra probablement du nombre de joueurs que retiendra son sélectionneur, Fernando Santos. Mais aussi, et surtout, de la capacité du Parisien à se rétablir rapidement« . Le premier match du Portugal dans la compétition est le 24 novembre. « Cela laisse un peu de temps, quand même, à Danilo« , conclut l’Equipe.