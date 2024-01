Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG devra défier le RC Lens au Stade Bollaert-Delelis à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique sera privé de quelques éléments.

Le PSG reprend la Ligue 1 ce dimanche avec un beau choc au programme. Leader du championnat, le club parisien devra venir à bout du RC Lens, qui revient très bien après un début de saison chaotique. Les Sang & Or ont souvent posé des difficultés aux Rouge & Bleu depuis leur remontée en Ligue 1 avec un bilan de deux victoires et un match nul en faveur du RCL. Un déplacement compliqué donc pour Luis Enrique et ses hommes. Et le technicien espagnol devra également se passer de quelques éléments, comme indiqué dans le point médical du jour.

À voir aussi : Le PSG lance ses figurines de maillots à collectionner !

Arnau Tenas toujours forfait

Après avoir parfaitement supplée Gianluigi Donnarumma pendant quelques matches au début du mois de décembre, Arnau Tenas sera une nouvelle fois forfait. Le portier espagnol continue sa reprise progressive après sa blessure à l’épaule. Autre gardien absent, Alexandre Letellier. Le portier formé au club souffre d’une infection virale. Enfin, Luis Enrique devra également composer sans trois joueurs en défense : Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Opéré de la cheville en début de semaine, le Slovaque « observe une période de repos avant d’effectuer son retour au club en début de semaine prochaine », précise le PSG. De son côté, le défenseur français effectue un travail de rééducation après sa petite opération au tendon d’Achille début janvier. Enfin, l’international portugais poursuit ses séances individuelles. Pour rappel, Achraf Hakimi et Lee Kang-In, retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe d’Asie, sont également absents pour ce déplacement dans le Nord.

Le point médical du PSG