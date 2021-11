Le point médical du PSG avant Saint-Etienne

Demain après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Sport), le PSG se déplace sur la pelouse de Saint-Etienne dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Comme avant chaque rencontre, les Rouge & Bleu dévoilent un point médical. Celui de ce samedi concerne Marco Verratti, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Mauro Icardi. Ils sont tous forfaits pour Saint-Etienne. Le milieu de terrain italien – touché au quadriceps- devrait reprendre l’entraînement en début de semaine prochaine, alors que l’ancien de Liverpool en fin de semaine prochaine. Wijnaldum sera donc aussi absent contre Nice et Lens.

Le point médical du PSG