Mauro Icardi, alternative de la Juventus cet hiver

Mauro Icardi a plus fait parler en dehors des terrains que sur le terrain depuis quelques semaines. L’attaquant argentin a joué 14 matches toutes compétitions confondues pour seulement trois buts mais a seulement débuté six rencontres. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien milanais pourrait quitter le PSG, et peut-être même dès cet hiver.

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport indique que la Juventus de Turin voudrait s’attacher les services de Dušan Vlahovic, l’attaquant de la Fiorentina, cet hiver. Mais dans ce dossier, le club turinois a une forte concurrence avec Manchester City, Tottenham et le PSG. En cas de non-réussite dans ce dossier, la Juventus de Turin pourrait de nouveau se pencher sur Mauro Icardi.