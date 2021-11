Les blessés de City / PSG ont travaillé en salle ce vendredi

Le match contre Manchester City en Ligue des Champions mercredi soir n’a pas été difficile que sur le terrain pour le PSG. En effet, la veille du choc de la cinquième journée de Ligue des Champions, Marco Verratti touché au quadriceps à l’entraînement avait dû déclarer forfait tout comme Georginio Wijnaldum, lui en raison de douleurs derrière le genou.

Pendant le match, le PSG a encore perdu Idrissa Gueye et Ander Herrera sur blessure. Hier soir, l’Equipe évoquait une absence de trois semaines pour l’Italien et d’un mois pour l’Espagnol. Si le verdict est le bon, leur année 2021 est terminée. Pour le Sénégalais, il s’agirait d’une sortie par précaution. Ce vendredi après-midi, RMC Sport fait savoir que Marco Verratti, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye « se sont contentés d’un travail en salle » lors de l’entraînement de ce vendredi matin.