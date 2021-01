Depuis plusieurs jours, l’infirmerie du PSG – qui a compté plus de 10 blessés il y a encore quelques semaines – se vide. Le PSG est quasiment au complet, ce qui est une bonne chose au vu des échéances importantes qui attendent les Rouge & Bleu dans les prochaines semaines. À la veille de la réception de Montpellier dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1 (21 heures, Téléfoot), le PSG a communiqué sur son effectif. Blessé au coude la semaine dernière, Alexandre Letellier – troisième gardien parisien – a effectué son retour à l’entraînement et est disponible pour demain. C’est également le cas de Rafinha et Thilo Kehrer, qui ne sont plus positifs à la Covid-19. En revanche, Colin Dagba, lui aussi touché par la Covid-19, ne sera pas présent pour la réception des Héraultais. Très sollicité depuis le début de la saison, Ander Herrera a été ménagé à l’entraînement ces derniers jours. Par précaution, il ne sera pas présent demain dans le groupe. Enfin, gravement blessé en septembre dernier au genou, Juan Bernat poursuit sa reprise en vue d’un retour sur les terrains entre la mi-février et début mars.