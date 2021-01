Le PSG possède un bel effectif. Miné par les blessures il y a encore plusieurs semaines, ce dernier est quasiment au complet aujourd’hui. Seul Juan Bernat (reprise) et Colin Dagba (Covid-19) manquent à l’appel. Mauricio Pochettino peut donc compter sur un effectif qualitatif qui va lui permettre d’installer une concurrence. Le technicien argentin va devoir se creuser la tête pour aligner son onze. Le Parisien a interrogé Elie Baup, ancien entraîneur de Ligue 1 et consultant BeIN Sports, sur la richesse de l’effectif parisien.

“Il faut avoir élargi le groupe au bon moment dans une saison. Pour un coach, il vaut mieux avoir à choisir qu’à chercher. Posséder un effectif au complet dans cette seconde partie de saison permet d’ambitionner de grandes choses et de faire jouer la concurrence. Avoir tout un effectif à sa disposition permet, à mes yeux, d’avoir une idée précise du projet de jeu collectif, assure Baup dans cette interview. On voit bien que Pochettino travaille le 4-2-3-1. Le retour de ces joueurs permet de changer du poste pour poste. De maintenir la même idée collective. Avec tous les blessés, on voyait que Tuchel cherchait la meilleure équipe, la plus efficace et ça l’amenait à jouer avec différentes animations. Il était en peine pour trouver assez de joueurs et rester constant dans son idée.“

Eli Baup a pris l’exemple d’Abdou Diallo, auteur de bonnes prestations lors de ses derniers matches, mais qui devraient retourner sur le banc une fois que Presnel Kimpembe sera revenu à 100%. “La force d’un grand manager est de faire passer le message que tout le monde est nécessaire et que personne n’est indispensable. C’est le management, l’un des aspects les plus difficiles. À aucun moment il ne faut faire sentir l’idée d’une équipe type inamovible. […] Avec un effectif aussi complet et de la concurrence, cela permettrait aussi à Paris d’ajouter la manière à ses résultats.“