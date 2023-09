Le point sur les joueurs présents à l’entraînement ce matin

Le PSG se déplace sur la pelouse de Lyon demain soir (20h45, Prime Video) dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînaient une dernière fois. Randal Kolo Muani n’a pas participé à la séance.

Après la fin du mercato, le PSG est désormais tourné pleinement sur le match contre Lyon dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entraînaient une dernière fois ce vendredi matin au Campus PSG. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. On a ainsi pu faire un point sur les forces en présence côté PSG avant le déplacement dans le Rhône. Avant la séance, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, les deux dernières recrues parisiennes, ont eu le droit à leur bizutage en passant entre leurs nouveaux coéquipiers et en recevant des petits coups. Mais pour le premier cité, il n’a pas rejoint l’entraînement collectif. Il se remet d’une entorse à la cheville droite et ne sera pas du voyage demain.

Marco Verratti absent de l’entraînement

Forfait contre Lens en raison d’une petite douleur musculaire, Gonçalo Ramos était bien présent à l’entraînement collectif du PSG ce matin. Ce n’était pas le cas de Marco Verratti. Le milieu de terrain italien, en instance de départ, n’était pas présent avec ses coéquipiers. Une séance qui s’est déroulée sous les yeux du président Nasser al-Khelaifi et du conseiller sportif, Luis Campos. Les deux hommes ont échangé autour des terrains d’entraînement. Le dirigeant portugais a aussi longuement discuté avec Randal Kolo Muani avant la séance.