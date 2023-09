Zaïre-Emery et son rêve de jouer dans son club de cœur, le PSG

Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable depuis le début de la saison. À seulement 17 ans, il est l’un des meilleurs joueurs du PSG. Il vit son rêve de jouer dans son club de cœur.

L’été dernier, alors qu’il n’avait que 16 ans, Warren Zaïre-Emery avait fait ses débuts avec son club formateur, le PSG, en entrant en jeu contre Clermont lors de la première journée de Ligue 1. Il a ensuite régulièrement joué, même s’il n’était pas aligné à son poste, milieu de terrain. Christophe Galtier le plaçant souvent au poste de piston droit. Malgré ça, il a été l’un des meilleurs joueurs parisiens de la saison. Dans les chiffres, il aura joué 31 matches toutes compétitions confondues pour deux buts. Depuis le début de la saison, il est un titulaire indiscutable sous Luis Enrique. Il a réalisé une très belle performance contre Lens, offrant sa première passe décisive avec les Rouge & Bleu, devenant ainsi le plus jeune parisien à le faire en Ligue 1.

Ses performances lui ont permis d’être appelé par Thierry Henry avec l’équipe de France Espoirs. Depuis un an, le titi du PSG vit un rêve éveillé. Demain, Téléfoot va lui accorder un grand format. Dans ce dernier, il va se confier. Sur ses réseaux sociaux, l’émission dominicale a dévoilé une petite partie de l’interview de Warren Zaïre-Emery. Dans cette dernière, il évoque son souhait de rester un très long moment dans son club de cœur. « J’ai toujours joué pour le Paris Saint-Germain, c’est mon club de cœur. J’ai toujours vécu ici, donc oui c’est un rêve. J’espère que ça va continuer le plus longtemps possible. » Une interview à retrouver plus en longueur demain à partir de 11 heures.