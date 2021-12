Le point sur les prolongations de Marquinhos et Di Maria

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs sur des prolongations de contrats de Marquinhos, Angel Di Maria et Leandro Paredes arrivent dans l’actualité du PSG. Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Rouge & Bleu, El Fideo a une option de prolongation d’un an – soit jusqu’en juin 2023- dans son contrat. L’Argentin souhaite poursuivre encore un an avec le PSG avant de retourner en Argentine dans son club formateur, Rosario Central. Selon les informations du Parisien, il y a un accord verbal entre les deux parties et « sauf retournement de situation, l’année optionnelle sera levée au printemps prochain. » Son avenir n’est pas lié à celui de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022.

De son côté, Marquinhos – capitaine du PSG – est encore sous contrat jusqu’en juin 2024. Il ne cache pas qu’il aimerait terminer sa carrière à Paris. Sa prolongation est moins urgente mais le club de la capitale ne souhaite en aucun cas laisser filer son défenseur central, même s’il a une très belle valeur marchande. « Le club l’adore, à tous les étages décisionnaires. »

Enfin, Leandro Paredes a démenti récemment – auprès de TyC Sports – un futur départ du PSG. Il a même expliqué que des discussions pour prolonger son contrat étaient en cours, lui qui est encore lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2023. « Des rumeurs font état de négociations en cours que nous ne sommes pas en mesure de confirmer« , affirme le quotidien francilien. Une décision sera prise en fin de saison à son sujet conclut Le Parisien.