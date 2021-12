Kylian Mbappé est au centre des attentions depuis qu’il enchaîne les bonnes performances. Le joueur français est devenu indispensable au club de la capitale. Après son excellent match contre Bruges en Ligue des Champions, l’attaquant de 22 ans apporte son analyse sur son PSG dans un entretien accordé à PSG.fr. Le jeu des Rouge & Bleu, la Ligue 1, les supporters et les retrouvailles avec Monaco… Extraits choisis.

Son regard sur les matches du PSG

« Nous, on est toujours contents parce que tout ce qu’on veut, c’est gagner. Bien sûr après, quand on analyse ces matches à tête reposée, bon se dit qu’on aurait pu se sortir de ces situations avant la fin du match. Avec l’équipe qu’on a, on ne doit pas se mettre dans ce genre de difficultés sur certains matches. Ces victoires, on ne les vole à personne, on va les chercher avec du courage, tous ensemble et ça montre aussi qu’on a une vraie force de caractère, de la personnalité. »

La Ligue 1, un championnat difficile

« C’est dur, très dur, et très physique ! Il y a une intensité dingue, les joueurs sont vraiment prêts à mettre le contact, à mettre des coups, ce n’est pas facile. On a eu pas mal de joueurs qui ne connaissaient pas le championnat. Ça demande de l’adaptation, mais je pense qu’on est sur le bon chemin.«

Les supporters du PSG

« C’est vrai qu’il y a des matches après lesquels on se disait qu’avec nos supporters, on ne les aurait jamais perdus. Je pense qu’ils nous donnent un élan. Ils nous donnent beaucoup de force, nous aident à aller chercher des résultats. Ils nous poussent aussi parfois à nous réveiller quand on fait une entame un peu poussive, ils sont là pour nous encourager. Je pense que les supporters nous apportent beaucoup et qu’on a de la chance de les avoir avec nous.«

Les retrouvailles avec Monaco

« Pour moi, c’est particulier. J’ai joué là-bas longtemps et j’y ai toujours des amis. Il y a toujours cette adrénaline particulière. Mais quand tu joues au Paris Saint-Germain, il n’y a pas de place pour les sentiments. Il faut gagner et donc je vais tout faire pour aider mon équipe à le faire.«