Pour renforcer son poste d’ailier droit, le PSG aurait comme priorité Bernardo Silva. Mais il n’est pas seul sur le dossier. Joan Laporta a indiqué qu’il aimerait recruter le Portugais.

Avec le départ de Lionel Messi, le PSG est à la recherche d’un ailier droit. Même s’il a recruté, libre de tout contrat, Marco Asensio, le club de la capitale veut encore se renforcer à ce poste. Et sa priorité se nomme Bernardo Silva. Après six ans à Manchester United, l’international portugais souhaiterait changer d’air. Outre, le PSG, Al Hilal et le FC Barcelone suivraient aussi ce dossier. Ces derniers jours, les informations autour du club catalan et de sa possibilité de s’offrir l’ancien monégasque étaient contradictoires. Mundo Deportivo expliquait que le Portugais aurait stoppé toutes ses discussions avec les autres clubs et qu’il souhaitait rejoindre le Barça. Le milieu offensif pousserait même les Blaugrana à passer à l’action. Avec ses difficultés financières, Barcelone serait prêt à proposer un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 80 millions d’euros à l’été 2024 à Manchester City. De son côté, Sport indiquait que le Barça avait abandonné la piste, City souhaitant recevoir l’argent dès cet été, ce que ne pas se permettre le champion d’Espagne.

A voir aussi : Manchester City prêt à vendre Bernardo Silva au PSG

C’est le flou autour de sa situation

Présent au Camp Nou hier pour la présentation d’İlkay Gündoğan, Joan Laporta, le président barcelonais, a été interrogé à la sortie de l’enceinte du Barça sur une possible arrivée de Bernardo Silva en Catalogne par des supporters. Ce dernier a répondu « J’aimerais. » Malgré les difficultés financières de son club, le dirigeant espère toujours attiré l’un des meilleurs joueurs de Manchester City la saison dernière. Du côté du champion d’Europe, on serait prêt à vendre son joueur au PSG selon les informations de Foot Mercato. Les Citizens auraient refusé une première offre venue des Rouge & Bleu mais pourraient lâcher si une offre de 80 millions d’euros arrive sur la table. Il faut aussi guetter du côté de l’Arabie saoudite, qui serait prête à offrir un énorme salaire à Bernardo Silva (40 millions d’euros par an). Mais cette piste ne semble pas emballer le Portugais.