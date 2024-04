Dans cette semaine à deux matches, le PSG peut valider son titre de champion de France face à deux équipes à la lutte pour le maintien.

Après sa belle semaine avec des victoires face au FC Barcelone (1-4) et l’Olympique Lyonnais (4-1), le PSG aura une nouvelle fois deux rencontres au programme. Si les affiches sont moins alléchantes sur le papier, elles restent tout aussi importantes. Et pour cause, les Rouge & Bleu peuvent officiellement valider leur titre de champion de France.

Deux rencontres face à des équipes mal classées

Cette semaine, aucun jour de repos ne sera accordé aux joueurs de Luis Enrique. Dès mercredi (19h sur Prime Video), le leader du championnat se déplace sur la pelouse du FC Lorient, premier relégable, dans le cadre du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera en conférence de presse d’avant-match le mardi à 13 heures. Ensuite, Paris aura deux jours pour préparer la réception du Havre, qui aura lieu le samedi à 21 heures (Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Avant cela, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias le vendredi, suivies de la conférence de presse de Luis Enrique. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine