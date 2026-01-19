Après sa victoire face au LOSC (3-0) en Ligue 1, le PSG va disputer deux rencontres à l’extérieur cette semaine dont un match important en Ligue des champions.

Le PSG entame une nouvelle semaine à deux matchs. Après sa victoire face au LOSC (3-0) en Ligue 1, le club de la capitale arrive en confiance pour disputer un match important de Ligue des champions ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot). À l’occasion de la septième journée de la phase de ligue, le champion d’Europe se déplace sur la pelouse du Sporting CP avec pour ambition de conforter sa place dans le top 8 du classement, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition.

À lire aussi : Sporting / PSG – Le groupe parisien sans João Neves

Deux déplacements pour le PSG

Et dès ce lundi, Luis Enrique et un joueur parisien se présenteront en conférence de presse d’avant-match à partir de 17h45, heure française. Puis l’entraînement des Rouge & Bleu sera ouvert aux médias pendant quinze minutes à 19 heures. Au lendemain de ce match de C1, les Rouge & Bleu retrouveront le Campus PSG pour préparer le déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre (vendredi à 20h sur Ligue 1+), pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. L’occasion de mettre la pression sur le RC Lens, qui disputera un choc face à l’Olympique de Marseille.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (17h45) Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias (19h)

: Mardi : Sporting CP / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus Foot / 7e journée de Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus Foot / 7e journée de Ligue des champions) Mercredi : Entraînement à huis clos (16h)

: Entraînement à huis clos (16h) Jeudi : La conférence de presse de Luis Enrique (13h) Entraînement à huis clos (17h)

: Vendredi : AJ Auxerre / Paris Saint-Germain (20h sur Ligue 1+ / 19e journée de Ligue 1)

: (20h sur Ligue 1+ / 19e journée de Ligue 1) Samedi : Entraînement à huis clos (11h30)

: Entraînement à huis clos (11h30) Dimanche : Repos