Sporting / PSG – Le groupe parisien sans João Neves

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse du Sporting CP en Ligue des champions. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe de 18 joueurs pour cette rencontre.

Le PSG retrouve la Ligue des champions cette semaine. Ce mardi (21h sur Canal Plus Foot), le champion d’Europe en titre se déplace sur la pelouse du Sporting CP, dans le cadre de la septième journée de phase de ligue. Troisième du classement, le club de la capitale aura à coeur de conforter un peu plus sa place dans le top 8.

Sept absences au total

Pour cela, Luis Enrique peut compter sur un groupe avec la présence de plusieurs cadres. Comme lors des dernières semaines, Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Lee Kang-In, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye manqueront à l’appel. De son côté, João Neves est toujours absent, lui qui avait déjà manqué le match face au LOSC pour une gêne musculaire. Pour rappel, Lucas Hernandez va purger son dernier match de suspension.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, James, Marin

: Chevalier, James, Marin Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes, Pacho

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery

: F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Nsoki