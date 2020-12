Après sa défaite face à l’Olympique Lyonnais (1-0), le PSG entamera une nouvelle semaine à deux matches avec pour objectif de récupérer sa placer de leader en Ligue 1 (le club de la capitale est actuellement 3e à un point du LOSC et l’OL). Pour cela, les joueurs de Thomas Tuchel devront s’imposer face au FC Lorient (15ème journée) ce mercredi soir (21h) et dans le choc contre le LOSC en fin de semaine (dimanche à 21h). Avant la rencontre face aux Merlus, Thomas Tuchel se présentera en conférence de presse ce mardi à partir de 14 heures. Enfin, les Parisiens auront quatre jours pour préparer l’affiche de la 15ème journée de L1 face au LOSC. Des rencontres qui se disputeront sans Neymar Jr, blessé à la cheville gauche. L’autre évènement marquant de ce début de semaine était le tirage au sort pour les 8es de finale de Ligue des champions qui a eu lieu ce lundi midi. Pour cette double confrontation européenne, le PSG retrouvera le FC Barcelone (les 16/17 et 23/24 février pour les matches allers et les 9/10 et 16/17 mars pour les matches retour).

Le programme de la semaine du PSG